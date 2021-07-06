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  2. На заводе по производству биотоплива в Чехии прогремел взрыв – пострадали четыре человека

На заводе по производству биотоплива в Чехии прогремел взрыв – пострадали четыре человека

Сегодня на заводе по производству биотоплива в населенном пункте Ловосице, расположенном в Устецком крае на северо-западе Чехии, прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали четыре человека, передает ТАСС.


Согласно информации Чешского телевидения, один человек получил тяжелые ранения, ему потребовалась госпитализация.

Груды металлических листов, которые являлись частью конструкции завода одного из цехов предприятия, взрывной волной отбросило на десятки метров. Они упали на участок железной дороги, находящейся рядом с территорией здания. На данном участке движение поездов остановлено.

Уточняется, что взрыв прогремел на территории завода, владельцем которого является компания Preol – крупнейший производитель биотоплива в Чехии. На месте происшествия находятся спасатели и пожарные. Ядовитые вещества в воздух не попали.

Фото: pixabay.com
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