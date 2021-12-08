На заседании Военного комитета ОДКБ обсудили миротворческий потенциал и подготовку кадров

В формате видеоконференции прошло заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которого участники мероприятия обсудили миротворческий потенциал и подготовку кадров. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны.
В заседании участвовал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.
Ключевыми вопросами мероприятия стали приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенные Арменией в период председательства в организации в будущем году; деятельность Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург) в качестве базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров для государств – членов ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии; привлечение миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН; анализ вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, члены Военного комитета проинформированы о государственных органах Кыргызской Республики, действующих в сфере обеспечения обороны.
Отмечается, что проведенное заседание и принятые решения способствуют развитию и укреплению военной составляющей ОДКБ.
Фото: "Ваяр"