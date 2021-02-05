На заседании Евразийского межправсовета в Алматы утверждена концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран ЕАЭС. Об этом заявил журналистам Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин по итогам заседания.
- На заседании утверждена концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран ЕАЭС, и план мероприятий на 2021-2022 годы. Их реализация повысит эффективность и объемы грузовых и пассажирских перевозок. Сегодня в ходя Евразийского межправсовета рассмотрен ряд вопросов , направленных на укрепление договорно-правовой базы ЕАЭС. Мы заслушали информацию ЕЭК о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС, и были представлены предложения по обеспечению их устойчивого экономического развития.
По его словам, также рассмотрены вопросы внутренней и внешней торговой политики.
- В том числе совершенствование механизмов применения специальных защитных и антидемпинговых мер, актуализацию перечня пользователей единой системы тарифных преференций.
Аскар Мамин сообщил, что по итогам заседания также утвержден порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах ЕАЭС.
Фото: БЕЛТА
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На заседании Евразийского межправсовета утверждена концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран ЕАЭС
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