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На заседании евразийского межправсовета будет рассмотрено 11 вопросов

На заседании Евразийского межправсовета будет рассмотрено 11 вопросов

На заседании Евразийского межправсовета, которое пройдет 5 февраля в Алматы, будет рассмотрено 11 вопросов. Об этом во время видеобрифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.


 Два вопроса касаются отмены решений Коллегии ЕЭК о выполнении Казахстаном и Беларусью обязательств в рамках функционирования внутренних рынков. Речь идет о признании барьером запрета на вывоз лома черных и цветных металлов в страны ЕАЭС.

Главы правительств рассмотрят подходы по совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

По ее словам, также в повестке вопрос об актуализации перечней стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

 Межправсовет рассмотрит Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств союза, Порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах союза.

Кроме того, как сообщила Ия Малкина, комиссия представит главам правительств доклад о макроэкономической ситуации в государствах союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. Также будет рассмотрена кандидатура на должность министра ЕЭК по экономике и финансовой политике.

Фото: БЕЛТА
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