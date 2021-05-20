На Западной Двине в Верхнедвинске спасли двух тонувших

19 мая в 17:51 в центр оперативного управления Верхнедвинского районного отдела по ЧС поступило сообщение о том, что в реке Западная Двина вблизи улицы Карвата в г. Верхнедвинске тонут три человека.Через несколько минут спасатели уже были на берегу. По их словам, визуально на поверхности воды никого не было. Очевидцы пояснили, что двоих человек – мужчину и женщину – унесло течением, третий сам выбрался из воды и ушел. Лодка, в которой передвигались по реке, затонула.Сотрудники МЧС проехали несколько километров по течению реки до моста. На расстоянии около 200 м от берега по течению плыли люди. Им оперативно помогли выбраться из воды. Пострадавшие были пьяны.Медики осмотрели мужчину и женщину и госпитализировали в больницу с переохлаждением.Как выяснилось позже, тонувшими были житель Верхнедвинска и пенсионерка из Миорского района.Фото Витебского областного управления МЧС