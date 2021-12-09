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На западе Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Власти префектуры Хиросима на западе Японии ликвидировали порядка 30 тыс. кур на местной ферме из-за вспышки птичьего гриппа, пишет ТАСС.


Согласно информации агентства Kyodo, у зараженных птиц был выявлен высокопатогенный штамм H5N1.

На фермах в Японии иногда бывают вспышки птичьего гриппа, из-за которых происходит массовый забой птиц. Так, в ноябре власти префектуры Хёго на западе страны были вынуждены уничтожить порядка 155 тыс. кур на ферме, где была зафиксирована очередная вспышка.

Фото: pixabay.com
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