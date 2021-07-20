На западе Германии опасаются роста числа случаев заболевания COVID-19 из-за наводнения

– сообщилОн также уточнил, что большинство граждан понесло серьезные потери из-за стихии.– добавил Давид Фрайхель.Согласно информации RND, министерство здравоохранения ФРГ совместно с правительством пострадавших территорий страны планирует привить граждан, проживающих в районах, на которые обрушилась стихия. Многие спасатели в настоящий момент прошли полный курс вакцинации. Однако в местах массового скопления людей на ограниченной территории с целью сдерживания распространения COVID-19 важно продолжать соблюдать действующие санитарно-гигиенические меры.Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией может заметно возрасти и в районах Северного Рейна – Вестфалии.– уточняется информация в ответе минздрава на соответствующий запрос RND.Кроме того, отмечается, что для уменьшения вероятного роста случаев COVID-19 необходимо проводить тестирование на наличие коронавируса, использовать медицинские маски и проветривать помещения.