Правительство федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия, сильно пострадавших из-за наводнения, которое обрушилось на запад Германии, опасаются увеличения количества случаев заражения коронавирусной инфекцией на фоне устранения последствий удара непогоды, передает ТАСС.
– В настоящее время многие люди собираются вместе на очень ограниченном пространстве, чтобы преодолеть кризис. Теперь мы должны быть осторожны, чтобы борьба с бедствием не превратилась в событие большего масштаба, – сообщил представитель правительства Рейнланд-Пфальца Давид Фрайхель.
Он также уточнил, что большинство граждан понесло серьезные потери из-за стихии.
– В данный момент они думают о чем угодно, только не о маске, – добавил Давид Фрайхель.
Согласно информации RND, министерство здравоохранения ФРГ совместно с правительством пострадавших территорий страны планирует привить граждан, проживающих в районах, на которые обрушилась стихия. Многие спасатели в настоящий момент прошли полный курс вакцинации. Однако в местах массового скопления людей на ограниченной территории с целью сдерживания распространения COVID-19 важно продолжать соблюдать действующие санитарно-гигиенические меры.
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией может заметно возрасти и в районах Северного Рейна – Вестфалии.
– Повышенный риск распространения Sars-CoV-2 может развиться в первую очередь из-за размещения людей в убежищах, – уточняется информация в ответе минздрава на соответствующий запрос RND.
Кроме того, отмечается, что для уменьшения вероятного роста случаев COVID-19 необходимо проводить тестирование на наличие коронавируса, использовать медицинские маски и проветривать помещения.
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На западе Германии опасаются роста числа случаев заболевания COVID-19 из-за наводнения
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