Танк упал с трала на проезжую часть в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает "Сахалин.Инфо".
Инцидент произошел на въезде в город: боевая машина упала с седельного тягача в повороте. По неподтвержденным данным, танк был плохо закреплен, что и стало причиной происшествия. За перевернувшимся танком направлен эвакуатор.
Подробности случившегося выясняются.
Фото: iz.ru
Видео: РИА Новости
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В Южно-Сахалинске танк упал на проезжую часть
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