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На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло 17 сентября на юго-западном острове Суваносэ в Японии, передает ТАСС.


По данным национального метеорологического управления страны, в радиусе 1 км от кратера произошел выброс вулканических пород. Специалисты сообщают о возможном продолжении вулканической активности на острове. На фоне существующей угрозы на данной территории объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. В связи с этим к вулкану запрещено приближаться на расстояние менее 2 км.

В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Численность населения острова составляет примерно 80 человек. Все граждане проживают в деревне, расположенной в 4 км от вулкана.

Суваносэ – небольшой остров, находящийся в 230 км к юго-западу от крупного населенного пункта Кагосима. В прошлый раз извержение вулкана произошло там в июне текущего года.

Фото: pixabay.com
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