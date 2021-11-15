Как сообщает агентство EADaily, в конце этой недели на юго-востоке Латвии начались масштабные военные учения, в которых участвуют все четыре бригады ополчения «Земессардзе». Об этом сообщила представитель командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Сандра Брале.



Данные учения, хотя и проводятся они вооруженными силами Латвии, названы по-английски – The Decisive Point («Решающий момент»). Они продлятся до 12 декабря. Официально озвученная цель маневров состоит «в проверке командной структуры, логистики, мобильности и процедур принятия решений при ведении крупномасштабных военных действий».



Подъем по тревоге латвийских солдат и офицеров не стал неожиданностью для министров обороны России и Беларуси. По словам Брале, окрестные государства, в том числе Россия и Беларусь, извещены о маневрах латвийской армии.



Количество военных, призванных на учения, помощница командующего НВС не назвала. Впрочем, ранее министр обороны Артис Пабрикс утверждал, что в лесах Латгалии тренируются около 3 тысяч военнослужащих. В НВС не захотели отвечать на вопрос, связаны ли учения с мигрантами, находящимися на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей.