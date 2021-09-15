На юге Йемена объявили ЧП

Глава администрации Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди объявил чрезвычайное положение в провинциях на юге страны, передает РИА Новости.
Такое решение было принято на фоне наступления мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) и массовых акций протеста против бедственного экономического положения. Во время митингов, как ранее сообщали местные СМИ, погибли несколько человек.
Аз-Зубейди также объявил о повышенной боеготовности вооруженных сил юга с целью "быть готовыми к обороне, защищать свою землю, религию и нацию и использовать всю силу для противостояния угрозе со стороны мятежников-хуситов".
Как уточняет РИА Новости, столкновения во время демонстраций на юге Йемена проходят на фоне наступления хуситов в богатой полезными ископаемыми провинции Мариб, последней на севере, которую контролирует центральное правительство.
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