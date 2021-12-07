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  2. На юге Узбекистана прогремел взрыв в торговом центре – пострадали 9 человек

На юге Узбекистана прогремел взрыв в торговом центре – пострадали 9 человек

Взрыв и вызванный им пожар произошли в торговом центре в населенном пункте Денау в Сурхандарьинской области Узбекистана. В результате инцидента пострадали девять человек, пишет ТАСС.


– ЧП произошло 7 декабря в 3:57 (1:57 по минскому времени) в двухэтажном торговом центре, в результате обрушились стены здания. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили возникший после взрыва пожар в 4:25 (2:25 по минскому времени), – уточнили в пресс-службе МЧС республики.

Отмечается, что всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

На место взрыва прибыла правительственная комиссия, началось расследование причин инцидента.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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