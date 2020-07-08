На юге Китая нашли окаменелости динозавров

Окаменелости четырех видов динозавров недавно обнаружили на территории уезда Фусуй Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, пишет "Синьхуа".

По словам исследователей, это окаменелые останки зауроподов, тероподов, орнитоподов и кератозавров.

"Сотни окаменелых ребер, бедер, малоберцовых костей, копчиковых позвонков динозавров были найдены во впадине Напай", – сообщил заместитель куратора Музея естественной истории Гуанси-Чжуанского автономного района Мо Цзиньюй.

По его словам, раскопки пока были проведены лишь на отдельных участках, поэтому вероятность обнаружения крупных палеонтологических останков в будущем не исключена.

Палеонтологи также нашли окаменелости других позвоночных, в том числе рыб, черепах и крокодилов.

Впадина Напай, площадь которой составляет 150 кв. км, является одним из немногих мест в Азии, где в огромных количествах встречаются окаменелые останки животных раннего мелового периода. Первые открытия в этом районе были сделаны в 70-е годы прошлого столетия.