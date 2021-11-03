На юге Хакасии произошло землетрясение магнитудой 5

Колебания земной поверхности магнитудой 5 зафиксировали на юге Хакасии. Об этом сообщает ТАСС.
– Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта – 51,72, долгота – 88,62, глубина – 10, магнитуда – 5, – уточнили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что подземные толчки зарегистрировали в 14:33 по местному времени (10:33 по минскому) на Абаканском хребте на юге Хакасии.
В региональном управлении МЧС отметили, что обращений о разрушениях не поступало, колебаний земной поверхности местные жители не ощущали. В ведомстве добавили, что очаг располагается в таежной зоне.
Фото: pixabay.com