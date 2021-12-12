На юге Италии около 50 человек остались без жилья после взрыва в доме

Согласно данным агентства ANSA, которое ссылается на местное отделение департамента гражданской защиты, несколько семей остановились у родственников и друзей, временное размещение предлагают местные власти. В настоящий момент сообщается о четырех погибших в результате взрыва. Ведутся поиски еще пяти человек, которые числятся пропавшими без вести.По предварительной информации, утечка газа стала причиной взрыва, прогремевшего вечером 11 декабря в жилом комплексе на острове Сицилия, в результате чего были разрушены три дома, еще четыре повреждены.