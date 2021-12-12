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  2. На юге Италии около 50 человек остались без жилья после взрыва в доме

На юге Италии около 50 человек остались без жилья после взрыва в доме

Примерно 50 человек временно остались без жилья из-за серьезного повреждения их квартир, вызванного взрывом в жилом комплексе в южном городе Равануза на острове Сицилия, пишет ТАСС.

Согласно данным агентства ANSA, которое ссылается на местное отделение департамента гражданской защиты, несколько семей остановились у родственников и друзей, временное размещение предлагают местные власти. В настоящий момент сообщается о четырех погибших в результате взрыва. Ведутся поиски еще пяти человек, которые числятся пропавшими без вести.

По предварительной информации, утечка газа стала причиной взрыва, прогремевшего вечером 11 декабря в жилом комплексе на острове Сицилия, в результате чего были разрушены три дома, еще четыре повреждены.
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