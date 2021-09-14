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  2. На юге Франции из-за шторма частично обрушилась крыша торгового центра

На юге Франции из-за шторма частично обрушилась крыша торгового центра

В департаменте Гар прошли сильные дожди. В итоге некоторые города затопило, произошли повреждения, нарушилась работа транспорта, передает ТАСС.

Иллюстративное фото

По актуальной информации телеканала LCI, в магазине Intermarche коммуны Кэссарг частично обрушилась крыша. 

Предварительно известно, что никто не пострадал. В то же время в соседней коммуне Ним из-за размывания почвы обрушилась стена ресторана в торговом центре Carrefour Nimes Etoile. Издание Midi Libre сообщает, что есть пострадавшие. Их количество не названо. 

В префектуре департамента Гар, где расположены упомянутые населенные пункты, сообщают также о затоплении некоторых междугородных автомобильных дорог. В коммунах Вергез и Ним из-за подтопления не работают железнодорожные вокзалы. Временно остановлено движение поездов между коммунами Ним и Монпелье. 

Ранее метеорологическая служба "Метео Франс" объявила максимальный (красный) и оранжевый уровни опасности из-за гроз в семи департаментах на юге Франции. Красный уровень объявлен в департаменте Гар. Оранжевый уровень прогнозировали департаментам Аверон, Верхняя Гаронна, Ло, Тарн-и-Гаронна, Тарн и Эро. Ожидается, что в упомянутых местах возможны грозы, град и сильный ветер.  

Фото: pixabay.com
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