На юбилейном «Славянском базаре» подобрался сильнейший состав участников детского конкурса – Филип Жмахер

Состав детского конкурса очень сильный, он даже превосходит по уровню взрослый, считает председатель жюри:Для себя Филип Жмахер по итогам первого конкурсного дня выделил шесть лучших участников, которые стоят на одном уровне. «Надеюсь, выступление второго дня поможет нам определиться», - заключил он.Аналогичное мнение об исполнительском мастерстве, подготовке творческих номеров высказались и другие члены жюри, подчеркнув беспристрастность, которой будут руководствоваться при выборе победителей. «Мы все здесь слуги творчества, поэтому вопреки всем сложностям и волнению будем делать выбор объективно», - подчеркнул оперный певец, музыкант и прод.сер из Северной Македонии Нико Горгиевски.Площадкой детского музыкального конкурса традиционно является концертный зал «Витебск». Представитель Беларуси, 13-летний Константин Мазуркевич, в первый конкурсный день выступал пятым. Сегодня выйдет на сцену десятым. Мастерство юных конкурсантов во главе с сербским певцом Филипом Жмахером оценивают российский композитор Виталий Осошник, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, певица из Болгарии Эмилия Валенти, оперная звезда из Северной Македонии Нико Горгиевски, популярная украинская певица и телеведущая Оксана Пекун и народный артист Узбекистана Мансур Ташматов. Итоги голосования членов жюри станут известны в воскресенье во время гала-концерта и церемонии награждения победителей.