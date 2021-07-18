На юбилейном «Славянском базаре» подобрался сильнейший состав участников детского конкурса – Филип Жмахер

На XXX юбилейном фестивале «Славянский базар в Витебске подобрался сильнейший состав участников детского конкурса. Таким мнением поделился сегодня на пресс-конференции членов судейской коллегии детского музыкального конкурса председатель жюри, заслуженный артист Сербии, обладатель Гран-При IV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-1995» Филип Жмахер.
Состав детского конкурса очень сильный, он даже превосходит по уровню взрослый, считает председатель жюри:
- Послушав вчера выступление участников взрослого музыкального конкурса, я пришел к мнению, что детский в этом году по мастерству, подготовке участников гораздо сильнее и интереснее. Членам жюри придется проявить верх профессионализма, чтобы определить лучших конкурсантов.
Для себя Филип Жмахер по итогам первого конкурсного дня выделил шесть лучших участников, которые стоят на одном уровне. «Надеюсь, выступление второго дня поможет нам определиться», - заключил он.
Аналогичное мнение об исполнительском мастерстве, подготовке творческих номеров высказались и другие члены жюри, подчеркнув беспристрастность, которой будут руководствоваться при выборе победителей. «Мы все здесь слуги творчества, поэтому вопреки всем сложностям и волнению будем делать выбор объективно», - подчеркнул оперный певец, музыкант и прод.сер из Северной Македонии Нико Горгиевски.
Площадкой детского музыкального конкурса традиционно является концертный зал «Витебск». Представитель Беларуси, 13-летний Константин Мазуркевич, в первый конкурсный день выступал пятым. Сегодня выйдет на сцену десятым. Мастерство юных конкурсантов во главе с сербским певцом Филипом Жмахером оценивают российский композитор Виталий Осошник, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, певица из Болгарии Эмилия Валенти, оперная звезда из Северной Македонии Нико Горгиевски, популярная украинская певица и телеведущая Оксана Пекун и народный артист Узбекистана Мансур Ташматов. Итоги голосования членов жюри станут известны в воскресенье во время гала-концерта и церемонии награждения победителей.
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На юбилейном «Славянском базаре» подобрался сильнейший состав участников детского конкурса – Филип Жмахер
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