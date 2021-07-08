Был обнаружен пропавший в Ямало-Ненецком автономном округе России частный самолет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
– В 14:08 (мск) стало известно, что на территории ЯНАО пропал с радаров частный двухместный самолет, вылетевший в 10:00 (мск) из села Толька. Из Нижневартовска вылетел самолет АН-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели. При подлете к месту был найден пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой", – пояснили в МЧС РФ.
В МЧС уточнили, что оба члена экипажа самолета, совершившего жесткую посадку на Ямале, живы. Их доставили в медучреждение.
Источник ТАСС уточнил, что самолет подавал аварийный сигнал, а затем пропал с радаров. Аварийную посадку мог вызвать отказ двигателя.
Фото: ria.ru
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На Ямале обнаружен пропавший самолет
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