На «Вытоках» в Солигорске белорусские звезды и зрители выбрали лучших исполнителей из Минской области

Яркой и зрелищной частью программы финального дня культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу», который сегодня проходит в Солигорске, стал конкурс юных и молодых вокалистов – талантливых исполнителей из разных городов и районов Минской области в возрастных номинациях от 12 до 16 лет и от 17 до 30 лет. Во время концерта зрители имели возможность поддержать понравившегося конкурсанта СМС- и интернет-голосованием. Посмотреть, поболеть, оценить талант и творческую борьбу тем, кому не удалось сегодня побывать на фестивале, можно было посредством стрим-трансляции и на нашем сайте.







Украсили выступления молодых талантов белорусские звезды, которым также предстояла выбрать лучшие выступления и распределить места. Певица Гюнеш Абасова перед исполнением своего хита «Спытай у неба», сказала, что эта композиция принесла ей на конкурсах ни одну победу, а ребятам, которым предстоит борьба, посоветовала для достижения своей мечты работать над собой, над вокалом. И тогда уверенность в своих силах непременно принесет победу.

Ее коллега по цеху, артистка Жанет, тоже тепло приветствовала молодую смену. При этом певица поделилась, что приехала на фестиваль вместе с дочерями:

- Обратила внимание, что фестиваль сегодня собрал очень много детей, которые вместе с родителями пришли на этот замечательный праздник. В такой атмосфере еще больше убеждаешься, что семья – самое главное. Благодарна всем, кто сегодня пришел поддержать молодых талантливых ребят, которыми наша страна очень богата.

Жанет также поделилась, что делать выбор в пользу того или иного конкурсанта было непросто. Каждое выступление было по-своему сильным и запоминающимся.





Главную интригу конкурса расскрыла председатель его жюри, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Среди юных исполнителей от 12 до 16 лет победу одержал Олег Лариков из Слуцка, а в номинации 17-30 лет - Алена Костюкевич из Солигорска.

Победители региональных конкурсов встретятся в финале. И признанный лучшим вокалист в качестве подарка получит «песню под ключ» - авторскую композицию, записанную в профессиональной студии.

Симпатии зрителей достались 30-летнему Денису Сильвановичу из Копыля и 13-летнему Денису Шиману из Молодечно.

Подарок гостям фестиваля подготовило яркое созвездие популярных белорусских исполнителей, а в завершение праздника зрителей ждет красочный фейерверк.



