На "Выставку одной картины", посвященную юбилею Национального центра современных искусств Беларуси, приглашают с 4 ноября, сообщает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
– Во время специального проекта, посвященного пятилетию НЦСИ, весной этого года наши посетители в социальных сетях с помощью голосования выбирали направления в белорусском искусстве, информацию о которых они хотели бы узнать на примере работ из коллекции центра. Лидером стал белорусский авангард. С 1 июня научные сотрудники центра стали еженедельно размещать на сайте публикации об одной из картин, находящихся в фонде учреждения, – прокомментировали организаторы.
Увидеть и оценить работы можно в Национальном центре современных искусств Беларуси. Менять картины будут каждую неделю. Любители искусства познакомятся с произведениями Владимира Кожуха, Александра Соловьева, Александра Кищенко, Олега Сковородко, Зои Литвиновой, Александра Досужева, Людмилы Кальмаевой, Владимира Акулова.
На выставку приглашают с 4 ноября по 31 декабря.
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На выставке в НЦСИ представят картины белорусских авангардистов
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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