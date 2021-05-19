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На выставке в Национальном историческом музее расскажут об искусстве реставрации

Выставка "Мастацтва музейнай рэстаўрацыі" стартует 21 мая в Национальном историческом музее, сообщает БЕЛТА.

Архивное фото

– Национальный исторический музей – один из самых популярных музеев Беларуси. Его собрание является крупнейшим по численности артефактов – около 500 тысяч единиц музейных предметов. В их числе археологические находки, мебель, денежные знаки, иконы, фотодокументы, книжные издания, музыкальные инструменты. Большую часть из них удалось восстановить благодаря работе реставраторов, – пояснили в музее.

Выставка олицетворяет ту деятельность, которая обычно скрыта от глаз посетителей, – реставрацию, которая позволяет изучить, сохранить музейные ценности от разрушения и представить в экспозиции. 

– Реставрация, реконструкция, восстановление и консервация – это не просто "ремонт" предметов, это сложный и многогранный процесс, который требует самоконтроля, постоянного принятия решений и ответственности за них. Перед мастерами встает проблема выбора того или иного метода вмешательства в подлинную "ткань" музейного предмета", – рассказали организаторы.

Выставка – это результат огромной, трудоемкой и кропотливой работы отдела реставрации Национального исторического музея, в котором сегодня трудятся пять художников-реставраторов. В экспозиции будут представлены различные по характеру, материалам и времени создания артефакты из коллекций музея. Можно будет увидеть знаменитый веджвудский фарфор XIX века, чугунный утюг, изящный столик из бронзы, расписной китайский чайник XVIII века, советский самовар. Все они появятся в витринах благодаря усилиям музейных реставраторов. 

Выставку можно посетить по 13 июня.

Кроме того, 28 мая в музее пройдет семинар "Отечественная реставрация: опыт и перспективы"  с участием ведущих специалистов в этой области, посвященный сохранению, консервации и реставрации музейных предметов. 
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