На выставке в Национальном историческом музее расскажут об искусстве реставрации

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– пояснили в музее.Выставка олицетворяет ту деятельность, которая обычно скрыта от глаз посетителей, – реставрацию, которая позволяет изучить, сохранить музейные ценности от разрушения и представить в экспозиции., – рассказали организаторы.Выставка – это результат огромной, трудоемкой и кропотливой работы отдела реставрации Национального исторического музея, в котором сегодня трудятся пять художников-реставраторов. В экспозиции будут представлены различные по характеру, материалам и времени создания артефакты из коллекций музея. Можно будет увидеть знаменитый веджвудский фарфор XIX века, чугунный утюг, изящный столик из бронзы, расписной китайский чайник XVIII века, советский самовар. Все они появятся в витринах благодаря усилиям музейных реставраторов.Выставку можно посетить по 13 июня.Кроме того, 28 мая в музее пройдет семинар "Отечественная реставрация: опыт и перспективы" с участием ведущих специалистов в этой области, посвященный сохранению, консервации и реставрации музейных предметов.