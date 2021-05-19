На выставке в Национальном историческом музее расскажут об искусстве реставрации

Выставка "Мастацтва музейнай рэстаўрацыі" стартует 21 мая в Национальном историческом музее, сообщает БЕЛТА.
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– Национальный исторический музей – один из самых популярных музеев Беларуси. Его собрание является крупнейшим по численности артефактов – около 500 тысяч единиц музейных предметов. В их числе археологические находки, мебель, денежные знаки, иконы, фотодокументы, книжные издания, музыкальные инструменты. Большую часть из них удалось восстановить благодаря работе реставраторов, – пояснили в музее.
Выставка олицетворяет ту деятельность, которая обычно скрыта от глаз посетителей, – реставрацию, которая позволяет изучить, сохранить музейные ценности от разрушения и представить в экспозиции.
– Реставрация, реконструкция, восстановление и консервация – это не просто "ремонт" предметов, это сложный и многогранный процесс, который требует самоконтроля, постоянного принятия решений и ответственности за них. Перед мастерами встает проблема выбора того или иного метода вмешательства в подлинную "ткань" музейного предмета", – рассказали организаторы.
Выставка – это результат огромной, трудоемкой и кропотливой работы отдела реставрации Национального исторического музея, в котором сегодня трудятся пять художников-реставраторов. В экспозиции будут представлены различные по характеру, материалам и времени создания артефакты из коллекций музея. Можно будет увидеть знаменитый веджвудский фарфор XIX века, чугунный утюг, изящный столик из бронзы, расписной китайский чайник XVIII века, советский самовар. Все они появятся в витринах благодаря усилиям музейных реставраторов.
Выставку можно посетить по 13 июня.
Кроме того, 28 мая в музее пройдет семинар "Отечественная реставрация: опыт и перспективы" с участием ведущих специалистов в этой области, посвященный сохранению, консервации и реставрации музейных предметов.
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На выставке в Национальном историческом музее расскажут об искусстве реставрации
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