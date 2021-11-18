На выставке в Москве представят письмо Екатерины II о вакцинации

Портрет Екатерины II, написанный Дмитрием Левицким, и письмо императрицы о необходимости вакцинации станут главными экспонатами московской предаукционной выставки аукционного дома MacDougall's, которая откроется 19 ноября в усадьбе Зубовых в столице России. Всего представят экспонатов на $ 7 млн, пишет ТАСС.
– Мы сегодня представляем на выставке 35 картин общей стоимостью $ 7 млн, – сообщила директор аукционного дома Екатерина МакДугалл во время сегодняшней пресс-конференции в Москве.
Центральным на выставке стал портрет Екатерины II. Как отметила МакДугалл, хотя портреты Екатерины работы Левицкого не были прижизненными, художник изобразил свой неповторимый образ живой и любознательной женщины.
– Вместе с портретом Екатерины II мы выставляем на торги ее письмо о необходимости вакцинации в России, – анонсировала МакДугалл.
Руководитель аукционного дома пояснила, что императрица не издавала указа об обязательной вакцинации, а прежде всего подала подданным личный пример, привившись от оспы сама. За самодержицей последовали ее сын, фавориты и другие современники.
На выставке можно будет увидеть более тридцати работ русских мастеров XIX–XXI веков.
Фото: macdougallauction.com