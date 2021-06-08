Об этом сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус по итогам доклада Президенту о результатах работы военно-промышленного комплекса Беларуси:
– Мы очень серьезно готовимся к юбилейной, десятой выставке MILEX, которая пройдет 23–26 июня на площадке «Минск-Арена». На данный момент 42 организации оборонного сектора экономики будут представлять свою продукцию, 22 организации – из России. Будет работать ряд павильонов иностранных партнеров. 31 делегация из 15 регионов уже подтвердила участие.
По словам Дмитрия Пантуса, на выставке будет представлено более 300 образцов новейших видов вооружения, военной и специальной техники только от Беларуси, 177 из них – впервые. Новых и модернизированных образцов можно будет увидеть 88.
– Также очень серьезную экспозицию будет готовить Российская Федерация, – добавил председатель ГВПК.
Фото из архива БЕЛТА
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На выставке MILEX-2021 будет представлено более 300 образцов белорусского вооружения и техники
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