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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Больницы Гродненщины постепенно возвращаются к обычному режиму работы

На выходе из красной зоны

В последние полтора месяца в Гродненской области отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и коронавирусной. Да и после больших выходных, вопреки прогнозам инфекционистов и санитарных служб, сильного наплыва пациентов с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции не наблюдалось. Причиной тому медики считают соблюдение гражданами «респираторного этикета». По сути такая, вполне оптимистичная, картина наблюдается по всей стране.

Больницы Гродненщины постепенно возвращаются к обычному режиму функционирования. Сейчас в Гродно, к слову, в полном объеме восстановлена работа областного стационара кожно-венерологического диспансера. Об этом и многом другом «Р» рассказала начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

Волковысская центральная районная больница.
Фото  БЕЛТА

 Осложнения требуют лечения

— Почему не начали эту работу раньше? — задается вопросом Людмила Николаевна. — Было принято решение подождать, пока пройдут новогодние и рождественские праздники. Предполагалось, что после них будем наблюдать подъем заболеваемости. Однако, к счастью, этого не произошло. Первым на обычный режим работы перешел областной кожно-венерологический диспансер, где было организовано долечивание пациентов с COVID-19. Сегодня он уже принимает профильных больных. На очереди неврологическое отделение университетской клиники, где уже на днях начнется прием нуждающихся в плановой терапевтической помощи. В ближайшее время будет восстановлена работа городской клинической больницы № 3. Прежде чем вернуть то или другое учреждение здравоохранения на обычные рельсы, обязательно анализируем потребность в госпитализации, насколько коечный фонд обеспечен кислородными точками.

Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, в которую Гродненская область вступила одной из первых в стране, пока не сдает окончательно своих позиций. Хотя еще пару месяцев назад количество случаев выявления COVID-19 наблюдалось в два раза больше, чем в первую волну. В настоящее время благодаря стараниям медиков можно говорить не только о стабилизации, но и об определенном снижении напряженности, связанной с пандемией.

— Перепрофилируем больничные отделения и с учетом патологий, которые наиболее часто требуют оказания медицинской помощи, — заостряет внимание Людмила Николаевна. — Чаще всего это койки терапевтического профиля для лечения пациентов с хроническими заболеваниями. Уже сегодня можно констатировать, что после перенесенной коронавирусной инфекции больше всего осложнений идет по линии кардиологии. При этом если в первую волну говорили о том, что чаще всего осложненные случаи наблюдаются у людей пожилого возраста, то с приходом второй волны тяжелые формы заболевания фиксируются независимо от возраста.

Вирус не исчезнет

На борьбу с COVID-19 на Гродненщине задействовано более 5000 специалистов и студентов-медиков. Среди них немало тех, кто переквалифицировался в инфекциониста на время пандемии. И если тенденция к снижению числа заболеваний острыми респираторными инфекциями сохранится, то совсем скоро они смогут вернуться к своей специализации.

На Гродненщине в борьбе с COVID-19 задействовано более 5000 специалистов и студентов-медиков. 

— За последнюю неделю ситуация стабилизировалась даже там, где к концу года наблюдался рост, — продолжает собеседница. — Есть некоторые скачки, однако в целом, если посмотреть график, плавное снижение наблюдается почти везде. Волковысская, Лидская, Сморгонская, Зельвенская ЦРБ уже в ближайшее время планируют возвращать перепрофилированные койки под лечение плановых больных.

При этом нужно понимать, что возбудитель ковидной инфекции хоть и ослабевает, но полностью он не исчезнет никогда. Поэтому все меры предупреждения его распространения в учреждениях здравоохранения сохранены, в том числе по защите медицинского персонала.

Стоит заметить, что в области сохранено оказание неотложной и экстренной медицинской, а также кардиологической, онкологической, неврологической и другой специализированной помощи.

— Человеку, которому предстоит плановая госпитализация, необходимо за два-три дня до поступления в стационар до минимума ограничить контакты с окружающими, — рассказывает начальник главного управления здравоохранения. — Перед плановыми хирургическими вмешательствами необходимо обратиться в поликлинику к участковому терапевту, который оценит наличие признаков инфекции. Если их нет, то будет назначено ПЦР-исследование. Это обязательное условие также при планируемой госпитализации по оказанию акушерско-гинекологической помощи. Кстати, в скором времени ожидаем новый приказ по оказанию медицинской помощи беременным с выявленной коронавирусной инфекцией.

Параллельно идет оснащение медучреждений Гродненской области современным оборудованием.

— Идут пусконаладочные работы по установке КТ в больнице скорой медицинской помощи, — перечисляет Людмила Кеда. — Подготовлены помещения по установке еще двух компьютерных томографов — в Лидской и Новогрудской ЦРБ, а в скором времени аппарат появится и в городской больнице № 4 в Гродно. Все учреждения обеспечены необходимыми медикаментами, транспортом, аппаратами искусственной вентиляции легких. Налажена своевременная диагностика коронавирусной инфекции и осложнений, которые она несет. На сегодняшний день функционирует восемь рентгеновских компьютерных томографов, шесть ПЦР-лабораторий, в организациях здравоохранения проводится тестирование на определение иммуноглобулинов. Продолжается совершенствование систем газоснабжения, начатое во время первой волны. До сих пор медики не сталкивались с заболеваниями, требующими столько кислорода. Этот опыт будет обязательно учитываться при проектировании и строительстве новых больниц.

Вакцина не панацея

В ближайшее время в Гродненской области начнется вакцинация. В распоряжение медиков поступит российская вакцина против коронавируса «Спутник V». Все задействованные в процессе учреждения здравоохранения закупают специальное оборудование, которое способно поддерживать особые условия для транспортировки и хранения препарата.

Фельдшер-лаборант Волковысской ЦРБ Светлана Соколова.

— Речь идет об обеспеченности морозильными камерами, так как вакцина должна храниться при температуре минус 20 градусов. Обычные камеры дают 18 градусов со знаком минус. В первую очередь будут вакцинированы специалисты сфер здравоохранения и образования, а также те работники, которые по долгу службы вынуждены контактировать с большим количеством людей. Охватить планируется более 9000 человек. Далее эта работа будет продолжена.

По мнению эпидемиологов, остановить коронавирус поможет только массовая вакцинация. Однако новости о начале ее проведения совпали с известием о новом штамме COVID-19. Очевидно, что средства индивидуальной защиты вошли в нашу жизнь не на короткий срок, а на продолжительное время. Так что расслабляться пока рано.

vrublevskaya@sb.by
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