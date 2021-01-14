Больницы Гродненщины постепенно возвращаются к обычному режиму работы

Волковысская центральная районная больница. Волковысская центральная районная больница.

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Осложнения требуют лечения

Вирус не исчезнет

На Гродненщине в борьбе с COVID-19 задействовано более 5000 специалистов и студентов-медиков. На Гродненщине в борьбе с COVID-19 задействовано более 5000 специалистов и студентов-медиков.

Вакцина не панацея

Фельдшер-лаборант Волковысской ЦРБ Светлана Соколова. Фельдшер-лаборант Волковысской ЦРБ Светлана Соколова.

задается вопросом Людмила Николаевна.Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, в которую Гродненская область вступила одной из первых в стране, пока не сдает окончательно своих позиций. Хотя еще пару месяцев назад количество случаев выявления COVID-19 наблюдалось в два раза больше, чем в первую волну. В настоящее время благодаря стараниям медиков можно говорить не только о стабилизации, но и об определенном снижении напряженности, связанной с пандемией.заостряет внимание Людмила Николаевна.На борьбу с COVID-19 на Гродненщине задействовано более 5000 специалистов и студентов-медиков. Среди них немало тех, кто переквалифицировался в инфекциониста на время пандемии. И если тенденция к снижению числа заболеваний острыми респираторными инфекциями сохранится, то совсем скоро они смогут вернуться к своей специализации.продолжает собеседница.При этом нужно понимать, что возбудитель ковидной инфекции хоть и ослабевает, но полностью он не исчезнет никогда. Поэтому все меры предупреждения его распространения в учреждениях здравоохранения сохранены, в том числе по защите медицинского персонала.Стоит заметить, что в области сохранено оказание неотложной и экстренной медицинской, а также кардиологической, онкологической, неврологической и другой специализированной помощи.рассказывает начальник главного управления здравоохранения.Параллельно идет оснащение медучреждений Гродненской области современным оборудованием.перечисляет Людмила Кеда.В ближайшее время в Гродненской области начнется вакцинация. В распоряжение медиков поступит российская вакцина против коронавируса «Спутник V». Все задействованные в процессе учреждения здравоохранения закупают специальное оборудование, которое способно поддерживать особые условия для транспортировки и хранения препарата.По мнению эпидемиологов, остановить коронавирус поможет только массовая вакцинация. Однако новости о начале ее проведения совпали с известием о новом штамме COVID-19. Очевидно, что средства индивидуальной защиты вошли в нашу жизнь не на короткий срок, а на продолжительное время. Так что расслабляться пока рано.