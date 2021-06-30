На выезде из Беларуси в ЕС скопилось свыше тысячи фур

Перед пунктом пропуска "Григоровщина", который расположен на границе между Беларусью и Латвией, в очереди находятся примерно 100 фур.Перед пунктом пропуска "Видзы" своей очереди на въезд в Литву ожидает более 20 грузовых транспортных средств, в "Котловке" – свыше 160, "Каменном Логе" – примерно 230, "Беняконях" – около 240, "Привалке" – свыше 180.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" сформировалась очередь из более чем 40 фур, в "Берестовице" – свыше 30.