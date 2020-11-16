По итогам обработки 99,9% бюллетеней глава Партии действия и солидарности Молдовы Майя Санду набирает 57,71% голосов, а действующий президент Игорь Додон – 42,29%. Данные опубликованы на сайте ЦИК Молдовы.
Предварительные итоги второго тура президентских выборов позволяют заявить: победила Санду. Ее кандидатуру поддержали более 940 тысяч граждан, а за Додона проголосовали более 690 тысяч человек. Согласно данным ЦИК, явка составила 52,76%. При этом на зарубежных участках кандидата от оппозиции поддержали более 92% проголосовавших, а в Приднестровье 85,8% граждан Молдовы отдали свое предпочтение действующему главе государства.
Майю Санду уже начали поздравлять лидеры местных политических партий. Председатель партии Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе поделился поздравлением «от имени всех, кто мечтает о европейской Молдове, справедливости и лучшей жизни дома». Лидер парламентской группы «Про-Молдова» Андриан Канду отметил, что благодаря избранию Санду страна «сделала важный шаг для перезагрузки государства». А лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, как уточняют СМИ, еще ночью приехал в штаб Санду с букетом роз. Свои поздравления новоизбранному президенту передал и премьер-министр Молдовы Ион Кику, пожелавший Майе Санду «успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны».
Сама глава Партии действия и солидарности поблагодарила проголосовавших за нее избирателей и заявила, что первым делом после 15 ноября Молдове необходимо будет «объединить разобщенное по итогам этих выборов общество». Также Майя Санду считает, что стране нужно заняться решением экономических проблем.
Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября после того, как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов по итогам первого тура 1 ноября. Тогда Санду тоже обошла Додона, разрыв составил 3,55% голосов.
Фото: ТАСС
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На выборах президента Молдовы побеждает оппозиционный лидер Майя Санду
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