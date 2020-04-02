На втором энергоблоке БелАЭС началась подача напряжения для нужд станции

Фото: архив

БЕЛТА

, — говорится в сообщении.В течение первых 72 часов беспрерывной тестовой эксплуатации специалисты проверят работоспособность всех четырех секций 10 кВ системы электроснабжения нормальной эксплуатации. После подтверждения их соответствия проектным характеристикам электроэнергию от данного оборудования можно будет подавать на другие объекты блока.пояснил суть предстоящих событий директор по строительству Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Алексей Кононенко.Обеспечение блока электроэнергией по штатной схеме позволит специалистам приступить к полномасштабным пусконаладочным работам.