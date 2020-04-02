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На втором энергоблоке БелАЭС началась подача напряжения для нужд станции

На втором энергоблоке БелАЭС началась подача напряжения для нужд станции, сообщили sb.by в инжиниринговом дивизионе госкорпорации «Росатом» (АСЭ).

Фото: архив БЕЛТА

«31 марта 2020 года в 19.20 поставлена под напряжение по проектной схеме первая секция 10 кВ энергоблока № 2 Белорусской АЭС. Начало подачи напряжения по штатной схеме является ключевым событием на этапе сооружения каждого атомного энергоблока», — говорится в сообщении.

В течение первых 72 часов беспрерывной тестовой эксплуатации специалисты проверят работоспособность всех четырех секций 10 кВ системы электроснабжения нормальной эксплуатации. После подтверждения их соответствия проектным характеристикам электроэнергию от данного оборудования можно будет подавать на другие объекты блока.

«Подключение строящегося энергоблока к штатной схеме энергоснабжения будет проходить поэтапно пояснил суть предстоящих событий директор по строительству Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Алексей Кононенко.  Вначале напряжением будут обеспечены системы электроснабжения нормальной эксплуатации, а затем оно будет распределяться по системам электроснабжения каналов систем безопасности и далее на потребители реакторного отделения, машинного зала и других объектов».

Обеспечение блока электроэнергией по штатной схеме позволит специалистам приступить к полномасштабным пусконаладочным работам. 
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