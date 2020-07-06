На вторник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности: грозы, местами сильные ливни и ветер до 18 м/с

Белгидромет распространил предупреждение о неблагоприятной погоде, которая ожидается в Беларуси местами 7 июля.





Во вторник по стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. «Ночью во многих районах, днем по юго-востоку грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, ночью в отдельных районах шквалистое усиление до

15—18 м/с», — сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Температура воздуха в ночные часы составит от +12 по северо-западу до +19 по юго-востоку страны, днем +16… +22, в юго-восточных районах +23… +28.

В Минске во вторник ночью +14, днем +17 В Гродно и Бресте +14/+20 В Гомеле +18/+27 В Могилеве +17/+20 В Витебске +15/+18

По данным многолетних метеонаблюдений, в минске 7 июля теплее всего было в 1999 году – плюс 33,1°С, а холоднее всего в 1935 – плюс 6,1°С

В последующие двое суток осадков станет меньше. В среду 8 июля кратковременные осадки ожидаются ночью по востоку, днем местами по стране, в отдельных районах грозы, проинформировали в Белгидромете. Ветер северо-западный 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7… +14, днем +17… +22.

В четверг 9 июля кратковременные осадки прогнозируются ночью местами, а днем на большей части территории республики. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +12, днем воздух прогреется до +17… +22.