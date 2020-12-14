На вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана

Будет облачно. Ночью и утром во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем в основном без осадков. На большей части территории туман. Местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0…-6 °С, а днем будет колебаться в диапазоне от -2 °С до +3 °С.В среду, 16 декабря, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами, главным образом по северо-западной половине страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 0…-7 °С, а днем – -3…+3 °С.В четверг, 17 декабря, опять будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем будет 0…+5 °С.