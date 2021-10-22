На встрече в Стамбуле обсудили белорусско-турецкое взаимодействие в 2022 году

В Генеральном консульстве Беларуси в Стамбуле 21 октября состоялся круглый стол с членами Белорусско-турецкого делового совета комитета внешнеэкономических связей Турции. Об этом сообщают на сайте белорусского загранучреждения.
Мероприятие проведено в рамках рабочего визита в Турцию делегации Национального собрания Республики Беларусь во главе с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андреем Савиных.
Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Турцией. Условились о планах взаимодействия в будущем году.
Фото: Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле