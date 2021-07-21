В регионе установлен IV класс пожарной опасности (максимум –V), уточняет ТАСС.
Глава Карелии Артур Парфенчиков пояснил, что такое решение даст возможность властям более оперативно выделять средства из бюджета на ликвидацию лесных очагов возгорания.
В Карелии, по последней информации, действуют 38 лесных пожаров на площади 7110 га, из них 15 пожаров на площади 1001 га локализовано.
Сотни человек были эвакуированы из населенных пунктов.
В России режим ЧС из-за пожароопасной обстановки действует еще в 10 регионах. Сложной остается обстановка в Якутии, где действуют более 200 пожаров.
Фото: ТАСС
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На всей территории Карелии ввели режим ЧС. Причина: лесные пожары
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