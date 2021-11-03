На всемирной выставке ЭКСПО в Дубае стартовали Дни Минска

Сегодня в национальном павильоне Республики Беларусь на всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае торжественно открыли Дни Минска. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально".
Отмечается, что столичную делегацию возглавил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
– Для нас ЭКСПО – это в первую очередь поиск инвесторов. Но и нам есть что предложить. Яркий пример – отличная продукция фабрики "Коммунарка", которая выходит со своими конфетами на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. А этот рынок премиальный, – обратил внимание он.
Фото: Telegram-канал "Минск. Официально".