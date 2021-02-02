Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня по итогам совещания у Президента. Глава Правительства напомнил, что альтернативная точка зрения не обязательно является оппозиционной:
–Альтернативные точки зрения звучат и в ходе мероприятий по подготовке к Всебелорусскому народному собранию – иногда даже очень альтернативные. Но они прогосударственные – направлены на то, чтобы сделать государство сильнее, устойчивее к внешним угрозам. Да, Президент с самого начала (еще это было в прошлом году, чуть ли не на первом совещании, на котором упоминалась тема Всебелорусского народного собрания) однозначно подчеркнул, что на собрании должны звучать разные точки зрения, оно не должно быть «стерильным». То есть там не должно быть отсева «неугодных» людей. Конечно, практически весь состав делегатов – это люди, которые поддерживают текущий курс, выступают за сильную страну, не хотят ее развала, распада.
Роман Головченко сообщил, что ВНС соберет не только почти 2400 делегатов, но и более 300 приглашенных. Приглашенные не будут голосовать, но будут полностью участвовать в работе и иметь право выступления. Приглашения направляются всем зарегистрированным политическим партиям.
– Мы предполагаем, что людям из числа приглашенных, кто представляет альтернативные силы и имеет другое видение в принципе на то, куда надо двигаться, тоже будет предоставлено слово. Поручение и установка Главы государства о том, что должны прозвучать разные точки зрения, я уверен, будет выполнено. И они прозвучат. Другое дело, насколько будут конструктивными. Посмотрим, делегатов послушаем, – добавил Премьер-министр.
Фото: БЕЛТА
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На Всебелорусском народном собрании выскажут альтернативные точки зрения
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