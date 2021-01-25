На Всебелорусском народном собрании обсудят проблемы регионов – Шпаковский

Не упустил Александр Шпаковский в разговоре и достижения, которыми могут похвастаться населенные пункты. Так, по его словам, существуют некоторые проблемы с созданием рабочих мест, наблюдается разница в доходах между Минском и регионами Беларуси, однако и в глубинке научились справляться с этим. Так, например, заметно подтянулся Шарковщинский район, который долгое время считался отстающим., – резюмировал политолог.