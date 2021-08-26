На все формы получения образования в вузы в этом году зачислено более 48 тысяч абитуриентов. Об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. По его словам, приемная кампания этого года идет в стандартном режиме.

– Около 26,5 тысячи ребят будут обучаться за счет средств бюджета и около 22 тысяч – на платной основе. Впрочем, цифра не окончательная – набор на сельхозспециальности заочной формы обучения пройдет с 15 ноября по 5 декабря. Сельхозвузы планируют набрать еще 3 тысячи абитуриентов.

В списке наиболее востребованных у абитуриентов специальностей, по словам Сергея Касперовича, ситуация не изменилась: по-прежнему лидируют направления ИТ, технико-технологического профиля, медицина.

– Например, на такую специальность, как «Стоматология», в БГМУ проходной балл на бюджет в этом году составил 387. На отдельные специальности претендовали до пяти человек на место. На это направление – три человека на место.