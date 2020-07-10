На все 300: Анастасия Филистович из Островца уже трижды стобалльница и ждет результатов по физике

Выпускница островецкой гимназии № 1 Анастасия Филистович сегодня сдала централизованное тестирование по физике. Волнуется. Еще бы, ведь в арсенале абитуриентки уже 300 баллов: два стобалльных сертификата по русскому языку и по математике и "сотня" в аттестате. Правда, ЦТ здесь только одно, ведь математика – бонус за победу на областном этапе республиканской олимпиады. Но от этого результат не менее внушительный.





Настя признается, что, услышав о своем результате в 100 баллов по русскому, была в шоке, ведь предполагала, что в одном из заданий допустила ошибку:

– Ошибка нарисовалась после того, как мне написал одноклассник, у которого был такой же вариант. И я никак не могла вспомнить: в задании, посвященном морфологическим нормам, было написано "татаров" или "татар"? Спросила у еще одного друга, и он подтвердил версию одноклассника: было написано "татаров". Тогда я и решила, что не заметила эту ошибку, раз не могу ее вспомнить. А как было на самом деле, узнаю только тогда, когда сборник выйдет. Фундамент моих знаний русского языка заложила учительница Мария Антоновна Близник. За это ей большое-большое спасибо! Не на все вопросы есть ответы в интернете, а Мария Антоновна могла ответить на любой мой вопрос. Причем объясняла она очень доступно, и все сразу становилось на свои места. У нас в гимназии была возможность заниматься с Марией Антоновной не только на уроках, но и на бесплатном факультативном занятии два раза в неделю. А дополнительным источником подготовки к ЦТ по русскому языку для меня стали курсы Анатолия Леонидовича Лазуркина в Минске. Его методика уникальна: вместо длинных, сложных для запоминания правил из учебника он предлагает авторские стихотворения, которые настолько просты для запоминания, что их невозможно забыть! Поэтому от всей души хочу поблагодарить Марию Антоновну и Анатолия Леонидовича за их труд и глубокие знания!





Девушка участвовала во всех трех этапах репетиционного тестирования, результаты были высокими. Но там и задания, говорит Настя, были легче. Кстати, и по физике задания на сегодняшнем ЦТ тоже показались сложнее:

– Они требовали сосредоточенности и внимательности, но я сделала все. За подготовку хочу поблагодарить мою учительницу физики Галину Викторовну Внукович. Она занималась со мной целый год, приносила всевозможные задачи, готовила к олимпиаде и могла проконсультировать по любому вопросу. И, конечно, она знала мои слабые стороны, делала ставку на устранение тех моментов, которые я недоучила.



Абитуриентка участвовала во всех трех этапах репетиционного тестирования и каждый раз набирала больше 80 баллов. На вопрос, есть ли шанс получить "сотню" еще и по физике, отвечает:

– Загадывать не буду, но я сделала все, что от меня зависело, и собой довольна.





К слову, Настя подчеркивает, что третью "сотню", за олимпиаду по математике, она тоже получила благодаря учителям – Татьяне Владиславовне Чижевской и Александре Иосифовне Мацкевич:

– В этом году меня и моего брата к олимпиаде по математике основательно готовила Татьяна Владиславовна. Она полностью погрузилась в олимпиадное движение и всецело отдалась нашей подготовке. Иногда ей даже трудно было уснуть из-за нерешенной задачи: так сильно она за нас переживала. А Александра Иосифовна готовила меня к олимпиаде с 8-го класса, и в этом году тоже помогала. Несмотря на то, что я живу всего лишь в маленьком городе Островце, я со всей уверенностью могу сказать, что образование здесь можно получить не хуже, чем в Минске. Таких хороших учителей, как в нашей гимназии, трудно найти. Настоящих профессионалов единицы, и мне очень повезло, что я встретила учителей, которые любят свою работу и видят своей главной целью наше просвещение!