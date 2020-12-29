На все 100: могилевчанке Валентине Закржевской по случаю юбилея вручили новый паспорт

Уроженка деревни Поповщина Белыничского района Валентина Закржевская во время Великой Отечественной была в партизанах, после войны работала учителем в родном краю. А в 50-х годах ее, толкового педагога, пользующегося уважением среди коллег и учеников, пригласили переехать в Могилев – предложили повышение по службе.В праздничный день близкие и присоединившиеся к ним гости желали Валентине Адамовне самого главного: крепкого здоровья, долгих лет жизни и, конечно, оптимизма.Фото: Ленинский РОВД