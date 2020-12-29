С новеньким паспортом и цветами пришли поздравить 100-летнюю юбиляршу из Могилева Валентину Закржевскую сотрудники отдела по гражданству и миграции Ленинского РОВД Могилева Инна Астанкович и Ольга Васильева. Юбилей Валентина Адамовна отмечала в тесном семейном кругу, с соблюдением всех мер предосторожности. Но гостям (они, разумеется, тоже были в защитных медицинских масках) искренне обрадовалась.
Уроженка деревни Поповщина Белыничского района Валентина Закржевская во время Великой Отечественной была в партизанах, после войны работала учителем в родном краю. А в 50-х годах ее, толкового педагога, пользующегося уважением среди коллег и учеников, пригласили переехать в Могилев – предложили повышение по службе.
В праздничный день близкие и присоединившиеся к ним гости желали Валентине Адамовне самого главного: крепкого здоровья, долгих лет жизни и, конечно, оптимизма.
Фото: Ленинский РОВД
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На все 100: могилевчанке Валентине Закржевской по случаю юбилея вручили новый паспорт
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