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  2. На востоке Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5

На востоке Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5

Колебания земной поверхности магнитудой 5 зафиксировали 12 декабря в восточной части основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась, пишет ТАСС.


Согласно данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения располагался в соседний с Токио префектуре Ибараки. Очаг подземных толчков находился на глубине порядка 50 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Подземные толчки ощущались в префектурах Токио, Тотиги, Сайтама, Тиба. О нештатных ситуациях на остановленной АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки также не сообщается.

Фото: pixabay.com
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