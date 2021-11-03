На востоке Конго неизвестная вооруженная группировка атаковала город Букаву

Неизвестная вооруженная группировка под названием CPC-64 напала утром 3 ноября на населенный пункт Букаву на востоке Демократической Республики Конго. По данным радио Okapi, в районах Кадуту и Башира в городе идет ожесточенная перестрелка, передвижение по улицам прекращено, пишет ТАСС.
Согласно уточненной информации, атаке боевиков подверглись позиции вооруженных сил ДРК и национальной конголезской полиции. В ответ была открыта стрельба из легкого и тяжелого оружия.
Очевидцы сообщают, что нападавшим удалось завладеть оружием в ряде захваченных ими отделений полиции.
Командующий 33-м военным округом ДРК генерал Боб Нгоя отметил, что нападение осуществили боевики повстанческой группировки CPC-64, о которой до этого времени не было известно. По предварительной информации, целями атаки боевиков были захват местной тюрьмы и освобождение их единомышленников.
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