На востоке Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Подземные толчки магнитудой 4,1 зарегистрировали 29 декабря в провинции Квебек, пишет ТАСС.
По данным государственной службы Канады по наблюдению за землетрясениями, очаг колебаний земной поверхности залегал на глубине 1 км, эпицентр располагался в 16 км к западу от населенного пункта Малартик, который находится примерно в 600 км к северо-западу от Монреаля. Сведений о разрушениях и погибших в настоящий момент нет.
Согласно информации телеканала CTV, местные жители ощутили небольшие толчки.
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