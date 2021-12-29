SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. На востоке Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

На востоке Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Подземные толчки магнитудой 4,1 зарегистрировали 29 декабря в провинции Квебек, пишет ТАСС.


По данным государственной службы Канады по наблюдению за землетрясениями, очаг колебаний земной поверхности залегал на глубине 1 км, эпицентр располагался в 16 км к западу от населенного пункта Малартик, который находится примерно в 600 км к северо-западу от Монреаля. Сведений о разрушениях и погибших в настоящий момент нет.

Согласно информации телеканала CTV, местные жители ощутили небольшие толчки.

Фото: РИА Новости
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы