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  2. На восточном побережье Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

На восточном побережье Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

Колебания земной поверхности магнитудой 4,3 зарегистрировали в Италии между городами Пезаро и Урбино (область Марке), пишет ТАСС.


Согласно информации агентства ANSA, многие напуганные жители обратились в службы спасения. Очаг подземных толчков находился на глубине 38 км. Землетрясение отчетливо почувствовали в Анконе и иных районах.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Часть Марке была затронута мощным землетрясением в 2016 году, когда в центре Италии погибли около 300 человек.

Фото: pixabay.com
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