На Витебщине задержан эстонец, разыскиваемый Интерполом

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На родине иностранца приговорили к 6 годам лишения свободы за попытку убийства и незаконный оборот оружия.Известно, что он стрелял в земляка из ракетницы и ранил его. Тогда у него нашли незарегистрированное оружие и около 1,4 тыс. боеприпасов.Осужденному удалось скрыться от правоохранительных органов Эстонии, его объявили в международный розыск.Беглеца задержали 15 декабря в одном из санаториев Витебской области и водворили в ИВС до решения вопроса об экстрадиции.Известно, что задержанный является коллекционером и реставратором оружия.