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На Витебщине задержан эстонец, разыскиваемый Интерполом

Сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали 61-летнего гражданина Эстонии, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

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На родине иностранца приговорили к 6 годам лишения свободы за попытку убийства и незаконный оборот оружия. 

Известно, что он стрелял в земляка из ракетницы и ранил его. Тогда у него нашли незарегистрированное оружие и около 1,4 тыс. боеприпасов.

Осужденному удалось скрыться от правоохранительных органов Эстонии, его объявили в международный розыск.

Беглеца задержали 15 декабря в одном из санаториев Витебской области и водворили в ИВС до решения вопроса об экстрадиции.

Известно, что задержанный является коллекционером и реставратором оружия. 
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