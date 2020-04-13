На Витебщине снижается заболеваемость ОРИ

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения заявил, что в регионе наблюдается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

"Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Витебской области по-прежнему имеет положительную динамику к снижению. Исключение здесь только Браславский район. В структуре заболевших составляют взрослые — 68% взрослые и дети — 32%", — цитирует Вишневецкого БЕЛТА.

Он отметил, что за последние двое суток в регионе увеличилось число случаев заражения COVID-19, но за выходные этот рост стал в два раза меньше, чем в предыдущие дни. "Количество инфицированных все равно будет увеличиваться, но это дает возможность медицинским работникам перераспределить свои силы", — считает Вишневецкий.

Начальник облздрава заверил, что лекарств, дезсредств и средств индивидуальной защиты в учреждениях здравоохранения достаточно. С медперсоналом проводятся тренинги, чтобы минимизировать случаи заражения среди медиков.

Председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина сообщила, что ажиотаж на покупку масок спал. "На сегодня этих изделий достаточно в аптеках. Предприятия продолжают отшивать маски, халаты, защитные комбинезоны", — добавила она.

Помощь в обеспечении медиков оказывают жители региона, идет спонсорская помощь. В область поступят и средства защиты, отправленные в Беларусь из других стран в качестве гуманитарной помощи.