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  2. На Витебщине появился первый экипаж, намолотивший 1 тысячу тонн зерновых культур

На Витебщине появился первый экипаж, намолотивший 1 тысячу тонн зерновых культур

Жатва на Витебщине набирает обороты. Если на прошлой неделе чествовали комбайнера Андрея Беляева из ОАО «Беленево» Сенненского района, который первым в регионе намолотил 1000 тонн рапса, то сегодня поздравляли тысячника, появившегося на уборке зерновых. Это молодежный экипаж в составе Леонида Алексеенко и Сергея Калбасова из сельскохозяйственного производственного филиала «Заозерье» Лепельского района, входящего в интеграционную структуру, созданную на базе ОАО «Витебский мясокомбинат».

Сергею - 23. Леониду - 28. Несмотря на возраст Алексеенко уже и «Человеком года Витебщины» признавался, и был первым комбайнером, который в регионе за уборочную 4 тысячи тонн зерна молотил. Передовика я встретил у деревни Старые Волосовичи, где он на New Holland убирал гибридную рожь:

- Техника - классная, однако она не все решает, - делится секретами Леонид. - Если хочешь результат получить, сном придется пожертвовать. В 7 утра путевку взял и - в поле. Домой, где жена и трое ребятишек ждут, только после часа ночи появишься. Есть еще одна «фишка». Чтобы, к примеру, в поле попозже задержаться, кусок к жатве готовим заранее - подальше от леса. Когда везде роса садится, там ее нет. Значит - можно молотить!

В Лепель из Витебска Алексеенко переехал лет 10 назад. Устроился в «Заозерье» механизатором. В 2004 сельхозпредприятие стало филиалом Лепельского молочно-консервного комбината, а в 2016-м вошло в интеграционную структуру Витебского мясокомбината. Сегодня это - крупнейшее хозяйство на Лепельщине, где трудятся 375 человек. Основной профиль - производство молока. У него 7700 гектаров пашни и дойных коров только 1900. Директор СПФ «Заозерье» Александр Быков, характеризуя передовика, вспоминает, что парень не чурался никакой работы:

- На тракторе сеял, пахал, косил… Хорошо проявил себя. Когда в 2018-м головное предприятие передало нам новый New Holland, мы решили закрепить его за ответственным и дисциплинированным Алексеенко. И - не ошиблись.

От Витебского областного исполнительного комитета, профсоюзов и БРСМ экипаж получил подарки и денежные премии. Приехавший вручить их председатель Витоблисполкома Николай Шерстнёв, поставил перед аграриями задачу:

- В области убрано 20 процентов площадей зерновых. Если по 4 процента добавлять ежедневно, чтобы завершить уборочную без потерь понадобится 20 дней. При хорошей погоде. Комбайнерам-передовикам я желаю победы, и хочу увидеть их на областных «Дожинках» в Витебске. Созревший на полях урожай позволяет надеяться, что в этом году Витебщина может достичь исторического максимума по валовому намолоту зерна.

Средняя урожайность зерновых в «Заозерье» - 38 центнеров с гектара. Сейчас этот показатель на Витебщине выше всего в ОАО «Хотилы-Агро» Поставского района - более 66 центнеров. Хотя, по словам Николая Шерстнёва, есть поля, где урожайность ожидается более 100 центнеров с гектара.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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