На весенней сессии депутатам предстоит назначить дату президентских выборов

Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва.
— Вполне естественно, что в такие ответственные для страны моменты усиливаются дискуссии о путях ее развития, эффективности действий органов власти по реализации политического курса. И здесь одна из ведущих ролей должна принадлежать парламентариям.
По его словам, депутаты должны быть вместе со своими избирателями и принципиально реагировать на все вопросы, касающиеся обеспечения конституционных прав и законных интересов граждан. Сегодня это прежде всего занятость, достойная зарплата, жилье, безопасность, экология и надежные социальные гарантии.
— Наряду с решением чисто практических вопросов, с которыми к нам обращаются наши избиратели, нам нужно постоянно поддерживать живую обратную связь с населением, трудовыми коллективами, местными органами власти и более активно работать в информационном пространстве. В этом плане надо обратить особое внимание на социальные сети как на одно из самых востребованных средств общения. У нас уже имеется позитивный опыт в этой сфере. Но нам необходимо расширять эту практику, чтобы идти в ногу со временем.
Владимир Андрейченко подчеркнул, что при активном участии депутатов прямой открытый разговор с людьми может стать эффективным инструментом профессионального и объективного диалога власти и общества по всем принципиальным вопросам жизни страны и ее граждан:
— Это важное условие взаимного доверия и консолидации, которые в любых сложных ситуациях помогают белорусскому государству и обществу находить правильные решения и последовательно продвигаться по пути создания сильной и независимой Беларуси.