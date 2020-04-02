На весенней сессии депутатам предстоит назначить дату президентских выборов

По его словам, депутаты должны быть вместе со своими избирателями и принципиально реагировать на все вопросы, касающиеся обеспечения конституционных прав и законных интересов граждан. Сегодня это прежде всего занятость, достойная зарплата, жилье, безопасность, экология и надежные социальные гарантии.Владимир Андрейченко подчеркнул, что при активном участии депутатов прямой открытый разговор с людьми может стать эффективным инструментом профессионального и объективного диалога власти и общества по всем принципиальным вопросам жизни страны и ее граждан: