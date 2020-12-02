В столицу пришли пусть и небольшие, но заморозки – некоторые участки дорог покрыты льдом. Пациентов с травмами в столице принимают несколько специализированных отделений в городских клинических больницах и специалисты травмпунктов в поликлиниках. Об этом пишет Telegram-канал «Минск. Официально».
Больницы:
Приемное отделение травматологического корпуса 6-й больницы – экстренная специализированная помощь без госпитализации для жителей Минска.
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи – амбулаторная и стационарная травматолого-ортопедическая помощь.
РНПЦ травматологии и ортопедии – амбулаторная и стационарная травматолого-ортопедическая помощь.
Поликлиники:
Амбулаторная травматологическая помощь взрослым оказывается в 37 поликлиниках столицы.
В 30-й принимают врачи-травматологи, в 7-й – врачи-хирурги.
Не оказывают травматологическую помощь в поликлиниках: № 13 (прием в поликлинике № 30) и № 15 (прием в поликлинике № 2).
Травматологические пункты:
В поликлиниках № 2, 19 и 40 работают травматологические пункты.
В поликлиниках № 2 и 19 принимают по будням с 20:00 до 8:00, по выходным и праздничным дням — круглосуточно.
Режим работы травматологического пункта поликлиники № 40 – выходные и праздничные дни с 8:00 до 20:00.
Помощь детям:
Амбулаторно в рабочие дни – в детских поликлиниках № 3, 5, 7, 8, 11 и 25.
Амбулаторно в нерабочие дни и нерабочее время – в приемном отделении травматологического корпуса 6-й городской больницы.
Госпитализация – в РНПЦ травматологии и ортопедии.
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На улице гололед. Где в Минске принимают пациентов с травмами
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Фото: Артур ПРУПАС