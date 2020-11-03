В преддверии Нового года на улицах Минска установят 31 ель, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Пресс-служба Мингорисполкома сообщает, что ели уже устанавливают. Их каркасы появились сегодня на улицах Столетова и Асаналиева, а также в парке имени Михаила Павлова.
Фото: архив БЕЛТА
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На улицах столицы установят более 30 новогодних елей
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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