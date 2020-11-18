В облцентре установят более 25 основных праздничных новогодних елок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
Фото из архива
Глава горисполкома рассказал, что места их размещения определяли, максимально охватив все районы Бреста.
В частности, новогодние деревья установят на площади Ленина, набережной Мухавца, железнодорожной станции Брест-Центральный, в Городском саду, парке Мира, возле крупных торговых центров.
Праздничные деревья Ленинского района украсят до 11 декабря, а Московского – до 15 декабря.
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На улицах Бреста установят более 25 новогодних елок
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ