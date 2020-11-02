На участке трассы Минск – Гродно снижен скоростной режим

В управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома рассказали, что с понедельника, 2 ноября, на участке трассы от 91-го до 211-го км максимальная скорость движения для легковых автомобилей снижена с 120 до 100 км/ч. Данное решение принято в связи с ухудшением погодных условий и скорым наступлением зимы. Нововведение будет действовать до 1 марта 2021 года.В ГАИ просят водителей учитывать эту информацию. Также отмечается, что во время движения необходимо выбирать безопасную скорость, исходя из складывающейся дорожной обстановки.