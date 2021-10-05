На участке трассы М6 временно ограничат движение 6 октября

Уточняется, что с 20:00 до 22:00 в этот день состоится следственный эксперимент по факту аварии, которая произошла на указанном участке ранее. Движение всех транспортных средств вблизи деревни Михалово будет ограничено в обоих направлениях.Госавтоинспекция Минской области обращает внимание на данную информацию и просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к мероприятию.