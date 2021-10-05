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На участке трассы М6 временно ограничат движение 6 октября

На 44-м км автодороги М6 Минск –Гродно вблизи деревни Михалово Воложинского района 6 октября временно ограничат движение. Такой информацией с sb.by поделились в УВД Минского облисполкома.


Уточняется, что с 20:00 до 22:00 в этот день состоится следственный эксперимент по факту аварии, которая произошла на указанном участке ранее. Движение всех транспортных средств вблизи деревни Михалово будет ограничено в обоих направлениях.

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание на данную информацию и просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к мероприятию.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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